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«Хуже, чем в Индии». Сборная Швеции по настольному теннису — о транспортных условиях на ОИ

«Хуже, чем в Индии». Сборная Швеции по настольному теннису — о транспортных условиях на ОИ
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Игроки сборной Швеции по настольному теннису недовольны транспортными условиями на Олимпиаде-2024 в Париже. Мужская и женская команды ежедневно тратят 1 час 20 минут, чтобы добраться на тренировки, которые проходят в нескольких километрах к югу от центра города.

«В транспорте очень жарко. Дважды в день мы едем по 40 минут туда‑обратно, и, честно говоря, здесь, в Париже, жара хуже, чем в Индии. Если так будет продолжаться, люди в конце концов будут падать в обморок в автобусах», — приводит слова тренера мужской сборной Швеции Юргена Перссона Aftonbladet.

Соревнования по настольному теннису в рамках Олимпийских игр пройдут с 27 июля по 10 августа. Спортсмены разыграют пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночном и парном разрядах и в миксте.

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