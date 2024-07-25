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Стал известен знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024

Стал известен знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024
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30-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом стало известно сегодня, 25 июля, из социальных сетей Международной федерации тенниса (ITF).

29-летняя Свитолина — бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); первая в истории Украины чемпионка Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2018); бывшая третья ракетка мира.

Напомним, российские теннисисты выступят на ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.

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