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Самоа — Кения — результат матча 25 июля 2024 года, счёт 26:0, регби-7, Олимпиада 2024 в Париже

Регбисты из Самоа одержали первую победу на Олимпиаде-2024
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Сборная Самоа одержала первую победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже. На соревнованиях по регби-7 была повержена сборная Кении. Счёт — 26:0.

Накануне сборная Самоа потерпела два поражения на старте соревнований. Обидчиками островного государства сначала стали австралийцы (21:14), а уже затем их обыграли представители Аргентины (28:12). На данный момент лидером группы В являются именно аргентинцы, а Самоа занимает третье место, набрав пять очков. Их выход в плей-офф не гарантирован, но возможен.

Ранее в соревнованиях среди женских гандбольных команд на старте олимпийского турнира датчанки были сильнее словенок. Счёт — 27:19. Победительницы встречи совершили 45 бросков против 38 у соперниц. Датчанкам удалось заработать семь очков на ударах с фланга, шесть очков с девятиметровой дистанции. Лидерами по количеству набранных очков стали Трине Эстергор Йенсен и Эмма Фриис (обе — по пять очков).

ОИ-2024. Регби-7. Календарь
ОИ-2024. Регби-7. Турнирная сетка
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