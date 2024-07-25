Участникам Олимпийских игр — 2024 в Париже выдали 10 тыс. салфеток для орального секса

Организаторы Олимпийских игр — 2024 в Париже выдали спортсменам 10 тыс. латексных салфеток для орального секса, сообщает Bild.

По информации источника, участники Олимпиады ещё получат 300 тыс. презервативов и 20 тыс. женских противозачаточных средств. Все презервативы — с тематикой Олимпийских игр: на упаковке изображены маскоты Парижа-2024 красные фригийские колпаки по имени Фриж с лозунгами: «На поле любви играй честно. Спрашивай согласие», «Не нужно быть золотым медалистом, чтобы это надеть!», «Не делись ничем, кроме победы. Защити себя и других от ЗПП».

Фото: Getty Images

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.