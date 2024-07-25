Сборная Австралии по регби обыграла Аргентину и вышла в плей-офф Олимпийских игр

Сборная Австралии по регби-7 одержала третью победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже и вышла в плей-офф соревнований с первого места в группе. Сегодня, 25 июля, ими была обыграна команда Аргентины со счётом 22:14.

В среду, 24 июля, аргентинские и австралийские регбисты поочерёдно обыграли Кению и Самоа. В итоговой таблице группы Аргентина заняла второе место и также продолжит борьбу на турнире на стадии 1/4 финала. Занявшей третье место команде Самоа нужно ждать окончания матчей в других группах — в плей-офф олимпийского турнира проходят две лучшие команды среди занявших третьи места.

Соревнования по регби-7 завершатся 27 июля. Действующими олимпийскими чемпионами являются регбисты из Фиджи.