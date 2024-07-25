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Сборная Австралии по регби обыграла Аргентину и вышла в плей-офф Олимпийских игр

Сборная Австралии по регби обыграла Аргентину и вышла в плей-офф Олимпийских игр
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Сборная Австралии по регби-7 одержала третью победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже и вышла в плей-офф соревнований с первого места в группе. Сегодня, 25 июля, ими была обыграна команда Аргентины со счётом 22:14.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
25 июля 2024, четверг. 15:30 МСК
Аргентина
Окончен
14 : 22
Австралия

В среду, 24 июля, аргентинские и австралийские регбисты поочерёдно обыграли Кению и Самоа. В итоговой таблице группы Аргентина заняла второе место и также продолжит борьбу на турнире на стадии 1/4 финала. Занявшей третье место команде Самоа нужно ждать окончания матчей в других группах — в плей-офф олимпийского турнира проходят две лучшие команды среди занявших третьи места.

Соревнования по регби-7 завершатся 27 июля. Действующими олимпийскими чемпионами являются регбисты из Фиджи.

Турнирная таблица соревнований по регби-7 на Олимпиаде в Париже
Календарь турнира по регби-7 на Олимпиаде в Париже
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