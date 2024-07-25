Сборная США по регби обыграла Уругвай в 3-м туре Олимпиады-2024

Сборная США по регби-7 обыграла сборную Уругвая в 3-м туре Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Счёт — 33:17. Встреча проходила на Стад де Франс при внушительном количестве зрителей.

В 1-м туре олимпийского турнира американская национальная команда сыграла вничью с французами (12:12), а во 2-м туре с разгромным счётом проиграла сборной Фиджи (38:12).

Ранее сборная Самоа одержала первую победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже. На соревнованиях по регби-7 была повержена сборная Кении. Счёт — 26:0. Стал известен результат и другой встречи. Австралия была сильнее Аргентины. Счёт — 22:14.

Соревнования по регби-7 завершатся 27 июля. Действующими олимпийскими чемпионами являются регбисты из Фиджи.