Бразилия обыграла Испанию в стартовом матче женского гандбольного турнира ОИ-2024

Гандболистки сборной Бразилии обыграли соперниц из Испании в первом матче команд на олимпийском турнире. Матч завершился со счётом 29:18.

Первый тайм встречи завершился со значительным перевесом в пользу бразильянок — 15:10. Во второй тридцатиминутке победительницы оторвались от соперниц ещё сильнее — 14:8.

Бразилия и Испания выступают в группе B вместе со сборными Франции, Венгрии, Нидерландов и Анголы. В следующей встрече бразильские гандболистки сыграют со сборной Венгрии, а Испания — с Анголой.

Соревнования в гандболе в рамках Олимпийских игр в Париже проходят с 25 июля по 10 августа. Всего 12 команд принимают участие в розыгрыше. В группе A выступают Дания, Норвегия, Германия, Швеция, Южная Корея, Словения.