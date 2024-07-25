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Бразилия обыграла Испанию в стартовом матче женского гандбольного турнира ОИ-2024

Бразилия обыграла Испанию в стартовом матче женского гандбольного турнира ОИ-2024
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Гандболистки сборной Бразилии обыграли соперниц из Испании в первом матче команд на олимпийском турнире. Матч завершился со счётом 29:18.

Первый тайм встречи завершился со значительным перевесом в пользу бразильянок — 15:10. Во второй тридцатиминутке победительницы оторвались от соперниц ещё сильнее — 14:8.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
25 июля 2024, четверг. 15:00 МСК
Испания
Окончен
18 : 29
Бразилия

Бразилия и Испания выступают в группе B вместе со сборными Франции, Венгрии, Нидерландов и Анголы. В следующей встрече бразильские гандболистки сыграют со сборной Венгрии, а Испания — с Анголой.

Соревнования в гандболе в рамках Олимпийских игр в Париже проходят с 25 июля по 10 августа. Всего 12 команд принимают участие в розыгрыше. В группе A выступают Дания, Норвегия, Германия, Швеция, Южная Корея, Словения.

Олимпиада-2024, турнирная таблица женского гандбольного турнира
Олимпиада-2024, календарь женского гандбольного турнира
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Новости. Олимпиада 2024
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