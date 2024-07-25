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Селин Дион и Леди Гага вместе выступят на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024

Селин Дион и Леди Гага вместе выступят на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024
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Эстрадные певицы Селин Дион из Канады и американка Леди Гага станут хэдлайнерами церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Independent.

По информации источника, знаменитые артистки репетировали совместно песню Эдит Пиаф La Vie en rose. Отмечается, что Селин Дион выйдет на сцену впервые с 2022 года после отмены мирового турне из-за диагностированного ей синдрома мышечной скованности.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.

В конце 2023 года МОК решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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