БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Регбисты из Фиджи обыграли Францию на Олимпиаде-2024, обе команды вышли в плей-офф

Регбисты из Фиджи обыграли Францию на Олимпиаде-2024, обе команды вышли в плей-офф
Комментарии

Действующие олимпийские чемпионы по регби сборная Фиджи вышла в плей-офф Игр-2024 в Париже. Сегодня, 25 июля, фиджийцы одержали третью победу в групповом турнире Олимпиады. Со счётом 19:12 были обыграны хозяева соревнований команда Франции.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
25 июля 2024, четверг. 16:30 МСК
Фиджи
Окончен
19 : 12
Франция

В среду, 24 июля, сборная Фиджи разгромила Уругвай 40:12 и обыграла американцев счётом 19:12. Французы сыграли вничью с командой США и победили сборную из Южной Америки. Таким образом, сборные Фиджи и Франции вышли в 1/4 финала Олимпийских игр с первого и второго места соответственно. Американские регбисты благодаря сегодняшней победе над уругвайцами также гарантировали себе место в плей-офф как одна из двух лучших команд, занявших третье место.

Соревнования по регби-7 завершатся 27 июля.

Турнирная таблица соревнований по регби-7 на Олимпиаде в Париже
Календарь турнира по регби-7 на Олимпиаде в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android