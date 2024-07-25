Регбисты из Фиджи обыграли Францию на Олимпиаде-2024, обе команды вышли в плей-офф

Действующие олимпийские чемпионы по регби сборная Фиджи вышла в плей-офф Игр-2024 в Париже. Сегодня, 25 июля, фиджийцы одержали третью победу в групповом турнире Олимпиады. Со счётом 19:12 были обыграны хозяева соревнований команда Франции.

В среду, 24 июля, сборная Фиджи разгромила Уругвай 40:12 и обыграла американцев счётом 19:12. Французы сыграли вничью с командой США и победили сборную из Южной Америки. Таким образом, сборные Фиджи и Франции вышли в 1/4 финала Олимпийских игр с первого и второго места соответственно. Американские регбисты благодаря сегодняшней победе над уругвайцами также гарантировали себе место в плей-офф как одна из двух лучших команд, занявших третье место.

Соревнования по регби-7 завершатся 27 июля.