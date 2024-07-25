Сборная ЮАР по регби обыграла Японию на Олимпийских играх — 2024

Сборная ЮАР по регби-7 обыграла сборную Японии со счётом 35:0, 14:5 на Олимпийских играх в Париже и вышла в плей-офф.

В среду, 24 июля, сборная ЮАР проиграла сборной Ирландии со счётом 0:5, 5:5. Также сборная ЮАР проиграла сборной Новой Зеландии со счётом 5:10, 0:7. Таким образом, сборная ЮАР вышла в 1/4 финала Олимпийских игр.

Ранее сборная Фиджи вышла в плей-офф Игр-2024 в Париже. Сегодня, 25 июля, фиджийцы одержали третью победу в групповом турнире Олимпиады. Со счётом 19:12 были обыграны хозяева соревнований команда Франции. Также сборная Австралии по регби-7 одержала третью победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже и вышла в плей-офф соревнований с первого места в группе.

Соревнования по регби-7 завершатся 27 июля. Действующими олимпийскими чемпионами являются регбисты из Фиджи.