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Определились четвертьфинальные пары по регби на Олимпиаде в Париже

Определились четвертьфинальные пары по регби на Олимпиаде в Париже
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Завершился групповой этап мужского олимпийского турнира по регби-7. Из игры выбыли сборные Самоа, Японии, Уругвая и Кении.

В четвертьфинале сборная Новой Зеландии сыграет со сборной ЮАР, Аргентина встретится с Францией, Фиджи — с Ирландией, а Австралия — с США.

Напомним, сегодня, 25 июля, сборная Фиджи одержала третью победу в групповом турнире Олимпиады. Со счётом 19:12 были обыграны хозяева соревнований команда Франции. Также сборная Австралии по регби-7 одержала третью победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже и вышла в плей-офф соревнований с первого места в группе. Также сборная ЮАР по регби-7 обыграла сборную Японии со счётом 35:0, 14:5.

Соревнования по регби-7 завершатся 27 июля. Действующими олимпийскими чемпионами являются регбисты из Фиджи.

Турнирная таблица по регби-7 на Олимпиаде в Париже
Календарь по регби-7 на Олимпиаде в Париже
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