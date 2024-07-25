Южная Корея обыграла гандболисток из Германии на Олимпийских играх — 2024

25 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал женский гандбольный турнир. Сборная Южной Кореи в непростом матче одолела гандболисток сборной Германии. Встреча завершилась со счётом 23:22 в пользу южнокорейских спортсменок.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины. 1-й тур:

Германия — Южная Корея — 22:23 (10:11).

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.