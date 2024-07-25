Французской легкоатлетке разрешили надеть мужской костюм на церемонию открытия ОИ-2024

Французская легкоатлета, специализирующая в семиборье, Орьяна Лазрак-Хласс попросила надеть на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже пиджак с длинными рукавами, а не с короткими, как это рекомендуется для женщин. Сначала запрос был отклонён, а затем принят.

«Я понимаю форму и горжусь тем, что представляю свою страну! Но много говорилось о том, что костюмы созданы для того, чтобы спортсменам было в них хорошо. У каждого своя чувствительность», — приводит слова Лазрак-Хласс L’Équipe.

«Начиная со вчерашнего дня [вторника], было принято решение удовлетворить все запросы», — пояснил Олимпийский комитет Франции (CNOSF).

Ранее французский легкоатлет, специализирующийся в беге на 110 метров с барьерами, Саша Чжоя заявил, что на церемонию Открытия Олимпийских игр в Париже наденет юбку.

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.