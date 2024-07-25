Тренер Надаля не гарантирует участие своего подопечного на ОИ-2024

Тренер 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, Карлос Мойя, не гарантирует участие своего подопечного на Олимпийских играх в Париже.

«Не могу сказать наверняка будет ли Надаль играть. Мы хотим дать ему 48 часов, чтобы увидеть, как он поправляется и как он восстанавливается, и если все в порядке и всё идет хорошо, то в субботу он выйдет [на корт]», — приводит слова Мойя Relevo.

Ранее Надаль отменил две тренировки, запланированные на четверг, 25 июля. Испанец почувствовал боль в бедре на одном из предыдущих занятий.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом. Олимпийский теннисный турнир 2024 года пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.