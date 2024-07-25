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11-летняя спортсменка из Китая примет участие в Олимпиаде в Париже

11-летняя спортсменка из Китая примет участие в Олимпиаде в Париже
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11-летняя скейтбордистка из Китая Чжэн Хаохао выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Она станет самой молодой участницей соревнований.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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