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Движение транспорта в Париже будет нарушено из-за церемонии открытия ОИ-2024

Движение транспорта в Париже будет нарушено из-за церемонии открытия ОИ-2024
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Министр-делегат по транспорту в правительстве премьер-министра Патрис Вергриете заявил, что кольцевая дорога Парижа будет особенно нарушена в пятницу, 26 июля, в день церемонии открытия Олимпийских игр 2024.

«Это будет очень перегружено. Если вам нужно уехать, выезжайте до 10 утра. После мы не можем ничего гарантировать в плане движения. Это огромное событие, событие века.

Решение, принято префектурой полиции из соображений безопасности. Главные аргументы — перевозка спортсменов и глав государств. Возможно, для этого будет зарезервирована хотя бы часть кольцевой дороги. Остается вопрос, будет ли закрыта вся кольцевая дорога», — приводит слова Вергриете RMС Sport.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.

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