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На площадке по дзюдо переделали пол перед стартом Олимпиады в Париже

На площадке по дзюдо переделали пол перед стартом Олимпиады в Париже
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Арену, где будут проходить Олимпийские соревнования по дзюдо, демонтировали, потому что пол, на котором лежали татами, оказался непригодным. Маты слишком сильно подпрыгивали, а их плотность оказалась разной. Был заказан новый пол, который должны были установить вчера вечером.

«Я приехал в Париж с большим энтузиазмом, мы готовы со спортивной точки зрения, но, к сожалению, место проведения не готово, и в результате мы страдаем. Франция — страна дзюдо, одна из самых организованных стран, в которой насчитывается более миллиона членов, практикующих и поддерживающих дзюдо, и одним из главных событий Игр станут соревнования по дзюдо, поэтому надеюсь, что всё будет улажено в срок», — приводит слова президента Международной федерации дзюдо (IFJ) Мариуса Визера L’Équipe.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.

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