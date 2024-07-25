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Швеция обыграла Норвегию в матче женского гандбольного турнира ОИ-2024

Швеция обыграла Норвегию в матче женского гандбольного турнира ОИ-2024
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Сегодня, 25 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал женский гандбольный турнир. Сборная Швеции в упорной борьбе одолела гандболисток из Норвегии. Встреча закончилась со счётом 32:28 в пользу шведских спортсменок.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
25 июля 2024, четверг. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
28 : 32
Швеция

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины. Группа А, 1-й тур:

Норвегия — Швеция — 28:32 (17:15).

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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