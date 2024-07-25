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Тренеру сборной Австралии по плаванию грозят санкции за высказывания перед ОИ-2024

Тренеру сборной Австралии по плаванию грозят санкции за высказывания перед ОИ-2024
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Тренеру австралийской олимпийской сборной по плаванию Майклу Палфри грозят санкции за публичное заявление о надежде на победу южнокорейского спортсмена на Играх в Париже.

«Он прекрасно осознаёт произошедшее и очень сожалеет об этом. Тот факт, что он прокомментировал победу спортсмена над австралийской командой, — это серьёзная проблема», — приводит слова руководителя олимпийской сборной Австралии Анны Мирес Daily Mail.

Напомним, Палфри заявил корейскому телевидению, что он надеется, что представитель Южной Кореи Ким У Мин победит в заплыве на 400 метров вольным стилем среди мужчин в Париже — в этом виде спорта соревнуются австралийский дуэт Сэм Шорт и Элайджа Уиннингтон. Главный тренер сборной Австралии по плаванию Рохан Тейлор примет решение о применении дисциплинарных мер, которые будут поддержаны руководством австралийской сборной.

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