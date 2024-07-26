Британские спортсмены раскритиковали систему продажи билетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Они недовольны тем, что болельщики, желающие посетить соревнования с детьми, обязаны оплачивать им места, сообщает The Sun.

«Мне приходится покупать билет для годовалого ребёнка. Это нелогично. Официально он занимает место, хотя в таком возрасте он не сможет на нём сидеть. Это раздражает. Стоит ли это 300 фунтов? Он этого не вспомнит», — приводит слова британского велосипедиста Бигхэма The Sun.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек.