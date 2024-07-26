Регби, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже: результаты матчей 25 июля

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в среду, 24 июля, стартовал мужской турнир по регби-7. В группе A играют сборные Новой Зеландии, Ирландии, ЮАР и Японии, в группу B попали Аргентина, Австралия, Самоа, Кения. Группу C составили национальные команды Фиджи, Франции, США и Уругвая. Вчера, 25 июля, до официального открытия Олимпиады в Париже состоялись матчи второго игрового дня турнира по регби.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей регбийного турнира 25 июля:

Групповой этап:

Группа В — Самоа — Кения — 5:0, 21:0;

Группа В — Аргентина — Австралия — 7:10, 7:12;

Группа С — США — Уругвай — 14:12, 19:5;

Группа С — Фиджи — Франция — 5:5, 14:7;

Группа А — ЮАР — Япония — 35:0, 14:5;

Группа А — Новая Зеландия — Ирландия — 0:12, 14:0.

1/4 финала:

Новая Зеландия — ЮАР — 7:14, 0:0;

Аргентина — Франция — 0:21, 14:5;

Фиджи — Ирландия — 7:10, 12:5;

Австралия — США — 10:0, 8:0.

За 9-12 места:

Самоа — Япония — 14:7, 28:0;

Уругвай — Кения — 7:0, 7:14, 0:5 (ОТ).

Матчи за 5-11-е место, а также полуфиналы и финал регбийного турнира пройдут 27 июля.