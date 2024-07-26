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Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 25 июля

Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 25 июля
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25 июля на Олимпиаде в Париже состоялись первые матчи гандбола среди женщин. В этот день прошли шесть матчей 1-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины. Результаты матчей 25 июля.

Словения — Дания — 19:27
Нидерланды — Ангола — 34:31
Испания — Бразилия — 18:29
Германия — Южная Корея — 22:33
Венгрия — Франция — 28:31
Норвегия — Швеция — 28:32

В женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

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