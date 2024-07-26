Французскую легкоатлетку не допустили к церемонии открытия ОИ-2024 из-за хиджаба

Французская легкоатлетка Соункамба Силла рассказала, что её не допустили к церемонии открытия Олимпиады в Париже из-за хиджаба.

«Вы выбраны для участия в Олимпийских играх, проводимых в вашей стране, но вы не можете участвовать в церемонии открытия, потому что носите платок на голове», — приводит слова Силлы Le Parisien со ссылкой на социальные сети спортсменки.

Ранее сообщалось, что французская легкоатлетка, специализирующая в семиборье, Орьяна Лазрак-Хласс получила разрешение надеть мужской костюм на церемонию открытия ОИ-2024.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.

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