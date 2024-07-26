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Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже: где смотреть онлайн, время начала трансляции

Сегодня, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже. Мероприятие начнётся в 20:30 мск.

Посмотреть церемонию открытия можно на официальном сайте Олимпиады.

Олимпиада продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

Всего же на Олимпиаде выступят 10,5 тыс. спортсменов из 206 олимпийских национальных сборных: 54 из Африки, 48 из Европы, 44 из Азии, 41 из Америки, 17 из Океании, отдельные нейтральные спортсмены и олимпийская сборная беженцев.

Напомним, Франция могла потерять право проведения Игр-2030 на фоне политического кризиса в стране.