Датская велогонщица не сможет выступить на Олимпиаде-2024 из-за наезда автомобиля

Датская велогонщица Сольбьёрк Минке Андерсон пропустит Олимпийские игры — 2024 в Париже. Она попала в ДТП и в результате наезда автомобиля получила травму ключицы. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу Датского союза велоспорта.

По игнформации источника, 19-летнюю велосипедистку во время тренировки на шоссе в Дании сбила машина, в результате она получила перелом ключицы.

Андерсон должна была выступить на Олимпиаде в Париже в составе сборной Дании в групповой гонке. Теперь её заменит двукратная чемпионка страны Ребекка Кернер.

Соревнования по велоспорту на шоссе пройдут в рамках Игр с 27 июля по 4 августа. Шоссейная групповая гонка среди женщин запланирована на 4 августа.