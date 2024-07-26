«Он величайший на все времена». Стефен Карри — об игре с Леброном Джеймсом

36-летний разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри отреагировал на комплиментарные слова 39-летнего лёгкого форварда и звезды ассоциации Леброна Джеймса в свой адрес в преддверии старта соревнований по баскетболу на Олимпиаде.

«Игра с Леброном — именно такая, как я себе представлял. Он понимает игру на таком высоком уровне. Он великий на все времена», — заявил Карри журналистам.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА в составе таких команд, как «Майами Хит» (дважды), «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», а также четырёхкратным MVP финала и регулярного сезона.

Стефен Карри также является четырёхкратным чемпионом НБА в составе клуба «Голден Стэйт Уорриорз», двукратным MVP регулярного сезона и один раз становился MVP финала.

Старт баскетбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 состоится 27 июля.