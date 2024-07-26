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«Будет катастрофа». Церемония открытия Олимпиады может пройти под сильным дождём

«Будет катастрофа». Церемония открытия Олимпиады может пройти под сильным дождём
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Французский метеоролог Патрик Марльер сообщил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) ожидается сильный дождь. Напомним, торжественное мероприятие состоится сегодня, 26 июля, на реке Сене.

«Эти несколько часов будут катастрофой. Утром ожидается небольшой дождь, ничего страшного. Но затем после небольшого затишья во второй половине дня, к сожалению, дожди ожидаются в конце дня.

Дождь начнётся между 18:00 и 19:00. А общее количество осадков ожидается весьма значительным, до 25–30 мм. Для сравнения: это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов.

Я хожу кругами, сравниваю все модели погоды, и, к сожалению, всё подтверждается. Ожидается довольно сильный дождь, который затронет весь регион Иль-де-Франс», – приводит слова Марльера RMC Sport.

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