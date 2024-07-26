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«Вопиющий акт сегрегации». Захарова — о недопуске французской атлетки на открытие ОИ-2024

«Вопиющий акт сегрегации». Захарова — о недопуске французской атлетки на открытие ОИ-2024
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова раскритиковала организаторов Олимпийских игр в Париже (Франция) за недопуск французской легкоатлетки на церемонию открытия 26 июля.

Напомним, Соункамба Силла рассказала, что ей было отказано в допуске на церемонию открытия из-за хиджаба.

«Очередной вопиющий акт сегрегации произошёл накануне Олимпийских игр в Париже.

Ещё до открытия Игр стало очевидно, что данное международное спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения и во всех смыслах противоречит олимпийскому духу. Ранее под надуманными предлогами сегрегации были подвергнуты российские и белорусские атлеты, затем запретительная логика распространилась на российские СМИ, теперь дискриминационная машина административно-политического регулирования коснулась и французских спортсменов.

В очередной раз в духе неолиберального диктата «коллективным Западом» (на этот раз — в лице французской спортивной администрации) попран сакральный для многих поколений принцип «Спорт вне политики». Вопреки заявлениям официальных лиц во Франции о стремлении к многообразию и свободе самовыражения — несогласных демонстративно и показательно подвергают санкциям.

🙅 В таких условиях от Олимпиады не остаётся ничего, что позволило бы относиться к ней как к открытым, честным, справедливым и демократичным спортивным состязаниям», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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