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Ещё один участник Олимпиады-2024 обвиняется в жестоком обращении с животными

Прокуратура Мюнхена (Германия) возбудила уголовное дело против участника Олимпийских игр — 2024.Член олимпийской сборной Австрии по конному спорту Макс Кюнер, до 2015 года выступавший за Германию, обвиняется в жестоком обращении с животными.

50‑летний Кюнер, который родился в Мюнхене, подозревается в использовании запрещённого в Германии метода работы с лошадьми, при котором по ногам животного наносят удары, чтобы заставить его прыгнуть выше.

Несмотря на разбирательство, Кюнер сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже.

«Можно предположить, что никакой новой информации по этому вопросу не может быть предоставлено до середины сентября 2024 года», — приводит слова представителя суда Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила на полгода олимпийскую чемпионку британскую всадницу Шарлотту Дюжарден за жестокое обращение с животными.