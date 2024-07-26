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В Париже заявили об атаке на железные дороги за несколько часов до церемонии открытия ОИ

В Париже заявили об атаке на железные дороги за несколько часов до церемонии открытия ОИ
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Национальная компания французских железных дорог (SNCF) сообщила, что подверглась «массированной атаке» в ночь с четверга, 25 июля, на пятницу, 26 июля. Организация заявила, что в результате поджога была частично подорвана железнодорожная сеть скоростных поездов.

«Начался поджог, нанесший ущерб нашим объектам. В результате Атлантическая, Северная и Восточная ветки скоростных поездов сильно нарушены, Юго-Восточная не затронута. Мы перенаправляем некоторые поезда на другие ветки, но большее количество поездов придётся отменить», – говорится в пресс-релизе SNCF.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) состоится 26 июля, начало в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие пройдёт под сильным дождём.

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