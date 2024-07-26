Оргкомитет ОИ‑2024 без объяснения причин отменил пресс‑конференцию перед открытием Игр

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) без объяснения причин отменил традиционную пресс‑конференцию перед церемонией открытия. Об этом объявили организаторы в пресс-релизе.

Изначально пресс‑конференция должна была состояться в 9:30 по местному времени (10:30 мск), однако за час до начала стало известно об её отмене. Причины отмены неизвестны.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие, скорее всего, пройдёт под сильным дождём. Сегодня также стало известно, что в столице Франции произошла «массированная атака» на железнодорожную сеть, в результате которой частично было парализовано движение поездов.