БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Серебряный призёр ОИ-2020: поднять украинский флаг на Олимпиаде в Париже будет честью

Серебряный призёр ОИ-2020: поднять украинский флаг на Олимпиаде в Париже будет честью
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) Анастасия Рыбачок заявила, что хочет завоевать медаль на Олимпиаде в Париже (Франция) и поднять украинский флаг.

«Для меня поднять украинский флаг на Олимпийских играх будет большой честью, независимо от того, завоюю ли я бронзу, серебро или золото», – приводит слова Рыбачок Reuters.

26-летняя Анастасия Рыбачок выступает в гребле на байдарках и каноэ. В Токио-2020 она выиграла серебряную медаль в каноэ-двойках на дистанции 500 м с Людмилой Лузан.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие, скорее всего, пройдёт под сильным дождём.

Материалы по теме
Оргкомитет ОИ‑2024 без объяснения причин отменил пресс‑конференцию перед открытием Игр
Материалы по теме
До старта остались считаные часы! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. LIVE
Live
До старта остались считаные часы! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android