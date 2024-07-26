Серебряный призёр ОИ-2020: поднять украинский флаг на Олимпиаде в Париже будет честью

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) Анастасия Рыбачок заявила, что хочет завоевать медаль на Олимпиаде в Париже (Франция) и поднять украинский флаг.

«Для меня поднять украинский флаг на Олимпийских играх будет большой честью, независимо от того, завоюю ли я бронзу, серебро или золото», – приводит слова Рыбачок Reuters.

26-летняя Анастасия Рыбачок выступает в гребле на байдарках и каноэ. В Токио-2020 она выиграла серебряную медаль в каноэ-двойках на дистанции 500 м с Людмилой Лузан.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие, скорее всего, пройдёт под сильным дождём.