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«Преступные действия». Французские власти отреагировали на атаку железных дорог в Париже

«Преступные действия». Французские власти отреагировали на атаку железных дорог в Париже
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Французские власти прокомментировали атаку на железные дороги в Париже (Франция). Напомним, национальная компания французских железных дорог (SNCF) сообщила, что подверглась «массированной атаке» в ночь с четверга, 25 июля, на пятницу, 26 июля. Организация заявила, что в результате поджога была частично подорвана железнодорожная сеть скоростных поездов.

Министр транспорта Патрис Вергрит осудил «преступные действия», которые, по его словам, могут повлиять на планы людей на отпуск. Министр спорта Амели Удеа-Кастера описала атаки как «совершенно ужасающие», добавив, что сейчас идёт оценка их влияния на общественность и спортсменов-олимпийцев.

Источник, близкий к расследованию, сообщил агентству новостей AFP, что атака была связана с актами «саботажа». Об этом сообщает BBC.

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