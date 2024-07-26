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В Афганистане заявили о непризнании женщин-спортсменок, заявленных на Олимпиаду-2024

В Афганистане заявили о непризнании женщин-спортсменок, заявленных на Олимпиаду-2024
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Национальный олимпийский комитет Афганистана выступил с заявлением о непризнании женщин, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года.

В Париже выступят 11 спортсменов из Афганистана, шесть из них входят в НОК страны (три женщины не приняты государственной властью) и пять — в команду беженцев МОК.

«Поскольку женский спорт в Афганистане приостановлен, спортсменки были отправлены не из страны, а из МОК. Мы не признаём их присутствия в Париже в 2024 году, только присутствие трёх спортсменов-мужчин», — приводит слова генерального директора НОК Афганистана AS.

Национальный олимпийский комитет Афганистана находится под властью талибов (запрещённая в России террористическая организация). Они запрещают женщинам заниматься спортом, посещать парки и спортивные залы и исключают девочек из школ после получения начального образования, а также не позволяют им заниматься определённой профессиональной деятельностью.

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