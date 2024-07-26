БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Легкоатлетке-мусульманке разрешили принять участие в открытии ОИ-2024 в кепке

Легкоатлетке-мусульманке разрешили принять участие в открытии ОИ-2024 в кепке
Аудио-версия:
Комментарии

Французская легкоатлетка Соункамба Силла всё же примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция). Ранее она сообщила, что ей запретили приходить на мероприятие в хиджабе.

Материалы по теме
Французскую легкоатлетку не допустили к церемонии открытия ОИ-2024 из-за хиджаба

Правозащитные организации призвали французское правительство отменить своё решение, назвав его дискриминационным и сделавшим многих спортсменов-мусульман «невидимыми, исключёнными и униженными». Позиция Франции также подверглась критике со стороны Организации Объединённых Наций (ООН).

По информации The Guardian, организаторы разрешили спортсменке сменить хиджаб на кепку. Французский олимпийский комитет сообщил, что Силла согласилась надеть кепку во время церемонии открытия.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие, скорее всего, пройдёт под сильным дождём.

Материалы по теме
«Будет катастрофа». Церемония открытия Олимпиады может пройти под сильным дождём
Материалы по теме
До старта остались считаные часы! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. LIVE
Live
До старта остались считаные часы! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android