Легкоатлетке-мусульманке разрешили принять участие в открытии ОИ-2024 в кепке

Французская легкоатлетка Соункамба Силла всё же примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция). Ранее она сообщила, что ей запретили приходить на мероприятие в хиджабе.

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Правозащитные организации призвали французское правительство отменить своё решение, назвав его дискриминационным и сделавшим многих спортсменов-мусульман «невидимыми, исключёнными и униженными». Позиция Франции также подверглась критике со стороны Организации Объединённых Наций (ООН).

По информации The Guardian, организаторы разрешили спортсменке сменить хиджаб на кепку. Французский олимпийский комитет сообщил, что Силла согласилась надеть кепку во время церемонии открытия.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие, скорее всего, пройдёт под сильным дождём.