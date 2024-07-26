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В МОК заверили, что не один представитель Талибана* не аккредитован на Олимпиаду в Париже

В МОК заверили, что не один представитель Талибана* не аккредитован на Олимпиаду в Париже
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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, что ни один спортсмен из Талибана* не примет участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Ни один представитель правительства Талибана* не будет аккредитован на Олимпийские игры в Париже», — приводит AS слова официального представителя МОК Марка Адамса.

Ранее сообщалось, что В Париже выступят 11 спортсменов из Афганистана, шесть из них входят в НОК страны (три женщины не приняты государственной властью) и пять — в команду беженцев МОК. На Играх они будут использовать чёрно-красно-зелёный флаг Республики Афганистан, свергнутой исламским режимом.

* запрещённая в России террористическая организация

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