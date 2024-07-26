Стала известна причина внезапной отмены пресс-конференции перед церемонией открытия ОИ

Британское издание Daily Mail назвало причину внезапной отмены пресс-конференции оргкомитета Олимпийских игр 2024 года. Отмечается, что общение с прессой было отменено за 20 минут до его начала.

Материалы по теме Оргкомитет ОИ‑2024 без объяснения причин отменил пресс‑конференцию перед открытием Игр

Организаторы до сих пор не дали никаких официальных объяснений отмены пресс-конференции. По информации источника, два технических директора были срочно вызваны для работы над подготовкой к шоу церемонии открытия.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало запланировано на 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие, скорее всего, пройдёт под сильным дождём. Сегодня также стало известно, что в столице Франции произошла «массированная атака» на железнодорожную сеть, в результате которой частично было парализовано движение поездов.