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Президент ITF объяснил, почему российские теннисисты были допущены до Олимпиады в Париже

Президент ITF объяснил, почему российские теннисисты были допущены до Олимпиады в Париже
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Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти рассказал, что вопросом допуска российских теннисистов к Олимпиаде в Париже (Франция) занимался Международный олимпийский комитет (МОК).

«У МОК была комиссия, и они очень тщательно расследовали, чтобы убедиться, что участвующие спортсмены действительно были нейтральными», — приводит слова Хаггерти Inside the Games.

Вопрос допуска российских спортсменов в нейтральном статусе вновь стал актуальным после публикации отчёта международной правозащитной организации Global Rights Compliance (GRC).

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