Французскому спортсмену разрешили надеть юбку на церемонию открытия Олимпиады

Французский спортсмен и рекордсмен мира среди юниоров в беге на 110 метров Саша Жоя получил разрешение надеть юбку на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) в пятницу, 26 июля. Об этом сообщил Inside the Games.

В документальном фильме, опубликованном на этой неделе, посвященном подготовке Жоя к Олимпийским играм, показано, как спортсмен просит у дизайнеров французской олимпийской сборной разрешения надеть юбку на церемонию открытия вместо брюк. Форма олимпийской сборной была разработана французской фирмой Berluti.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало запланировано на 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие, скорее всего, пройдёт под сильным дождём.