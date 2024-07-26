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Леброн Джеймс станет первым миллиардером, принявшим участие в Олимпийских играх

Леброн Джеймс станет первым миллиардером, принявшим участие в Олимпийских играх
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39-летний американский баскетболист, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс станет первом миллиардером, принявшим участие в Олимпийских играх.

На начало 2024 года издание Forbes оценивает суммарное состояние Леброна Джеймса в $ 1 млрд. В последнем рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира престижное деловое издание поставило 39-летнего баскетболиста на четвёртую позицию с доходом в $ 119,5 млн.

Также Леброн Джеймс увеличил долю в компании Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежат такие известные спортивные клубы, как футбольный «Ливерпуль», бейсбольный «Бостон Ред Сокс» и хоккейный «Питтсбург Пингвинз».

Джеймс вместе с рэпером Дрейком и голливудским актёром Крисом Праттом недавно вложили до $ 3 млрд в PGA Tour – организатора основных мужских профессиональных гольф-туров в США и Северной Америке. Об этом сообщало издание The New York Times.

Более половины миллиарда занимают контракты Леброна с такими компаниями как Nike, Kia, Walmart, Intel, Coca-Cola, Beats be Dre и другими.

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