Доминик Гашек раскритиковал допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек высказался об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Олимпийские игры официально стартуют сегодня. Я скрещиваю пальцы за всех наших спортсменов и желаю им удачи.

К сожалению, в Олимпийских играх смогут принять участие многие российские спортсмены, которые никогда не осуждали спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). Их участие будет огромной рекламой.

Олимпийские игры в Париже несут и будут нести прямую ответственность за множество человеческих жизней. Я ни в коем случае не виню спортсменов (даже российских). Не они устанавливают правила. Ответственность за это лежит на французских законодателях, которые разрешили гражданам России выступать на своей территории. Я виню в этом чиновников МОК, которые могли бы запретить эту рекламу. Я виню членов парламента Евросоюза, которые могли бы запретить въезд и публичное появление граждан России в Европе», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало запланировано на 20:30 по московскому времени.