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Персонал люкс-отеля в Париже, где будут жить члены МОК, устроил забастовку

Персонал люкс-отеля в Париже, где будут жить члены МОК, устроил забастовку
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Персонал отеля Hotel du Collectionneur, люксового отеля, где будет размещаться Международный олимпийский комитет (МОК) на Олимпиаде-2024 в Париже, объявил забастовку в четверг, 25 июля, заявив, что им не повышали зарплату в течение семи лет.

МОК собирается проводить регулярные ужины и мероприятия в отеле и, как сообщается, заплатил около
€ 22 млн за эксклюзивное использование помещения. Группа поваров, официантов и технического персонала пятизвездочного отеля начала двухчасовую акцию протеста в 7:00, что привело к некоторому сбою в обслуживании завтраков.

Как сообщает Inside the Games, сотрудники требуют давно ожидаемого повышения заработной платы и не получали её с 2017 года, даже после того, как в этом году акционерам были выплачены дивиденды в размере
€ 9,5 млн. Работники также требуют «13-й месяц», который считается стандартной надбавкой к зарплате во Франции, когда в декабре ежегодно выплачивается дополнительная месячная зарплата.

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