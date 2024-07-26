Стала известна личность задержанного россиянина, подозреваемого в подрыве ОИ — Le Monde

Задержанным во Франции россиянином, подозреваемым в дестабилизации проведения Олимпиады-2024, является шеф-повар Кирилл Грязнов. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

По информации источника, он был в сговоре с иностранным государством с целью организации крупномасштабных актов дестабилизации на Олимпийских играх. 40-летний гражданин России был ведущим в кулинарных телешоу, а также работал в мишленовском ресторане в Куршевеле.

Нарушителя порядка заключили под стражу, а прокуратурой Парижа ему уже предъявлены обвинения в разведке в пользу иностранной державы с целью разжигания вражды во Франции.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК допустил в нейтральном статусе 15 российских спортсменов. Накануне Игр французские власти запретили российским журналистам освещать соревнования из соображений безопасности, а МОК отказался комментировать это решение.