Французский метеоролог: нельзя исключать риск ливней во время открытия

Погодные условия во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) остаются под вопросом. Напомним, торжественное мероприятие состоится сегодня, 26 июля, на реке Сене. Ранее стало известно, что шоу может пройти под сильным дождём.

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Метеорологическая компания Meteo-France прогнозирует пасмурное небо и небольшой дождь утром 26 июля, а во второй половине дня условия улучшатся. Однако ливни всё ещё могут повлиять на вечернюю церемонию.

«На данный момент нельзя исключать риск ливней во время церемонии открытия, прогнозы ещё не подтверждены. Всё ещё существует неопределённость относительно траектории и точного местоположения ливня.

Некоторые прогнозы ставят Париж на грань сильного дождя, в то время как другие прогнозируют количество осадков в 15–20 мм или 10 дождливых дней за два-три часа», — приводит слова метеоролога Сириль Дюшен Inside the Games.