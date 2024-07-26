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Дмитрий Губерниев дал интервью американскому New York Times

Дмитрий Губерниев дал интервью американскому New York Times
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Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев дал интервью американскому изданию The New York Times. Цитаты Губерниева были использованы в статье издания под названием «Почему только 15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде в Париже».

«Выступил в газете «Нью-Йорк Таймс», позицию обозначил, вновь лютый international level….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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Напомним, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Ранее Губерниев призывал поддержать всех россиян на соревнованиях во французской столице.

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