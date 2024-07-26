Губерниев: теперь мы смешиваем спорт и политику? А кто вторгся во Вьетнам?

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу политизации спорта в интервью американскому изданию The New York Times в преддверии старта Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Так что теперь мы смешиваем спорт и политику? Американцы вошли в Ирак, а потом признали ошибочность своих действий. А кто вторгся во Вьетнам, что позже было признано — не вами и мной, а Джо Байденом — ошибкой?» — сказал Губерниев.

Напомним, цитаты Губерниева были использованы в статье американского издания под названием «Почему только 15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде в Париже». Напомним, на Олимпийских играх выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.