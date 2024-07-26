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Иранский дзюдоист сдал положительный тест на допинг перед стартом Олимпиады в Париже

Иранский дзюдоист сдал положительный тест на допинг перед стартом Олимпиады в Париже
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Иранский дзюдоист Саджад Ганим Сехен сдал положительный тест на допинг перед стартом Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Об этом сообщает Международное агентство по тестированию (ITA).

В пробе спортсмена были обнаружены следы запрещённых веществ метандиенона и болденона. Оба препарата значатся как анаболические стероиды. Образец был сдан во время внесоревновательного антидопингового контроля 23 июля в Париже, Франция. Результат был сообщен лабораторией Парижа, аккредитованной ВАДА, 25 июля.

Спортсмен был проинформирован о деле и временно отстранён до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК. Это означает, что спортсмену запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать или участвовать в любой деятельности во время Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Спортсмен имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде — Антидопинговом отделе (CAS ADD). Он также может запросить анализ пробы B.

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