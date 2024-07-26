Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня в Париже

Американский рэпер и актёр Снуп Догг стал факелоносцем Олимпиады-2024 в Париже. Сегодня, 26 июля, он пронёс олимпийский огонь летних Игр-2024 по столице Франции.

«Внедорожник, о котором мы не знали», — подпиано фото шествия Снуп Догга на странице оргкомитета Игр-2024 в соцсетях.

Фото: Соцсети Оргкомитета Игр-2024

Фото: Соцсети Оргкомитета Игр-2024

Снуп Догг будет работать на Олимпиаде для американского телеканала NBC. Ранее стало известно, что известные певицы Селин Дион и Леди Гага станут хедлайнерами церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже (Франция). В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Среди них теннисисты, велогонщики, гребцы, по одному спортсмену в плавании и прыжках на батуте. Россияне примут участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.