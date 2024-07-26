Бэйлесс заявил, что ни одна из команд на Олимпийских играх не боится сборной США

72-летний американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс заявил, что ни одна из команд на Олимпийских играх — 2024 не боится сборной США.

«Думаю, наши ребята [cборная США] выиграют золотую медаль. Но это будет непросто… Потому что все эти команды намного лучше, чем были раньше, и ни одна из этих команд нас не боится… Эти команды слишком хороши, и они слишком горды и слушают своих тренеров, они будут бороться за свои страны, и иногда они будут бороться за свои страны даже сильнее и лучше, чем мы», — приводит слова Бэйлесса издание The Sports Rush.

Баскетбольные игры начнутся с 27 июля. В группе С вместе со сборной США находятся команды Сербии, Южного Судана и Пуэрто-Рико.