БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Бэйлесс заявил, что ни одна из команд на Олимпийских играх не боится сборной США

Бэйлесс заявил, что ни одна из команд на Олимпийских играх не боится сборной США
Комментарии

72-летний американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс заявил, что ни одна из команд на Олимпийских играх — 2024 не боится сборной США.

«Думаю, наши ребята [cборная США] выиграют золотую медаль. Но это будет непросто… Потому что все эти команды намного лучше, чем были раньше, и ни одна из этих команд нас не боится… Эти команды слишком хороши, и они слишком горды и слушают своих тренеров, они будут бороться за свои страны, и иногда они будут бороться за свои страны даже сильнее и лучше, чем мы», — приводит слова Бэйлесса издание The Sports Rush.

Баскетбольные игры начнутся с 27 июля. В группе С вместе со сборной США находятся команды Сербии, Южного Судана и Пуэрто-Рико.

Материалы по теме
Эксперт ответил, как играла бы нынешняя сборная США, если бы в составе был Майкл Джордан
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android