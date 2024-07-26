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Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже: онлайн-трансляция начнётся в 20:30

Сегодня, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. Начало — в 20.30 (время московское). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

Главным режиссёром шоу выступил известный французский драматург, режиссёр-постановщик Томас Джолли. Хедлайнерами церемонии станут знаменитые певицы Селин Дион и Леди Гага, которые исполнят песню Эдит Пиаф La Vie en rose. Вместо привычного прохода спортсменов по стадиону зрителей ожидает красочный речной парад в самом центре Парижа. По реке Сене будут двигаться почти 100 лодок с 10 500 спортсменами. Почти 600 тыс. человек смогут лично увидеть церемонию открытия.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.